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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Свидание со сломанными костями: во Львове на девушку упала глыба льда

Во Львове романтическое свидание влюбленных закончилось сломанными костями. На пару из-под крыши отеля упала огромная глыба с заледенелого снега. Парень не пострадал, а вот у девушки полностью повреждена стопа.

швидка допомога

Потерпевшей, вероятно, придется делать пересадку кожи. Медики констатировали множественные открытые переломы с раздавливанием мягких тканей.

— Я иду и переключается картинка: я уже лежу и кричу, что не чувствую ног. Это просто огромные глыбы льда упали на меня, — рассказала 20-летняя София.

Отель, с крыши которого и упала роковая глыба, является частной собственностью, поэтому именно руководство заведения несет ответственность за травмирование девушки. Здесь уже пообещали, что все расходы на лечение возьмут на себя.

 

Источник: Надзвичайні новини

Фото: УНИАН

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