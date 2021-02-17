На Прикарпатье вводят ограничения красной зоны с 22 по 28 февраля, из-за критической ситуации с распространением коронавируса.

Решение 17 февраля приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и вопросам чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковской области.

В заседании участвовал главный санитарный врач страны — Виктор Ляшко и министр здравоохранения Максим Степанов.

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Виктор Ляшко подчеркнул, что последние 10 дней наблюдается значительный рост количества заражений и госпитализаций. Даже после развертывания дополнительных коек для больных — мест катастрофически не хватает.

По мнению врача, ситуация в области почти критическая.

С 22 февраля заведения общественного питания должны работать только на вынос, развлекательные заведения, спортивные залы, ночные клубы и кинотеатры должны закрыться.

Также в области запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий, а ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно.

В ближайшее время комиссия будет рассматривать возможность ограничить въезд и выезд на территорию области.

Коронавирус в Украине

Последние несколько дней наблюдается тенденция к увеличению количества больных.

За последние сутки количество больных коронавирус выросло на 4 286 случая.

Госпитализированы 2 330 пациентов, умерли — 147 человек.

Источник: Ивано-Франковская ОГА