На Прикарпатті впроваджують обмеження червоної зони з 22 по 28 лютого, через критичну ситуацію з поширенням коронавірусу.
Рішення 17 лютого ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.
У засіданні брав участь головний санітарний лікар країни – Віктор Ляшко та міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Віктор Ляшко підкреслив, що останні 10 днів спостерігається значне зростання кількості заражень та госпіталізацій. Навіть після розгортання додаткових ліжок для хворих – місць катастрофічно не вистачає.
На думку лікаря, ситуація в області є майже критичною.
З 22 лютого заклади громадського харчування мають працювати лише на виніс, розважальні заклади, спортивні зали, нічні клуби та кінотеатри мають зачинитися.
Також в області заборонене проведення культурних і релігійних заходів, а учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно.
Найближчим часом комісія розглядатиме можливість обмежити в’їзд та виїзд на територію області.
Коронавірус в Україні
Останні кілька днів спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих.
За останню добу кількість хворих на коронавірус зросла на 4 286 випадки.
Госпіталізовано 2 330 пацієнтів, померли – 147 осіб.
Джерело: Івано-Франківська ОДА