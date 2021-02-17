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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

В Івано-Франківській області вводять обмеження червоної зони: що буде заборонено

На Прикарпатті впроваджують обмеження червоної зони з 22 по 28 лютого, через критичну ситуацію з поширенням коронавірусу.

В Івано-Франківській області вводять обмеження червоної зони: що буде заборонено

Рішення 17 лютого ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

У засіданні брав участь головний санітарний лікар країни – Віктор Ляшко та міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Віктор Ляшко підкреслив, що останні 10 днів спостерігається значне зростання кількості заражень та госпіталізацій. Навіть після розгортання додаткових ліжок для хворих – місць катастрофічно не вистачає.

На думку лікаря, ситуація в області є майже критичною.

З 22 лютого заклади громадського харчування мають працювати лише на виніс, розважальні заклади, спортивні зали, нічні клуби та кінотеатри мають зачинитися.

Також в області заборонене проведення культурних і релігійних заходів, а учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно.

Найближчим часом комісія розглядатиме можливість обмежити в’їзд та виїзд на територію області.

Коронавірус в Україні

Останні кілька днів спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих.

За останню добу кількість хворих на коронавірус зросла на 4 286 випадки.

Госпіталізовано 2 330 пацієнтів, померли – 147 осіб.

Джерело: Івано-Франківська ОДА

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