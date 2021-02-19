В акватории Азовского моря ожидается ухудшение погодных условий 19 февраля. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

По данным ГСЧС, было объявлено о втором уровне опасности.

— 19 февраля ожидаются сильные порывы ветра 25-28 метров, сильная метель. Высота волн в открытой части моря ожидается на уровне 1,2-2 метров. Также предупреждают о скором обледенение судов, — сообщили в ГСЧС.

Непогода в Украине

Из-за непогоды в Украине больше всего пострадали западные области. В снежном плену оказалась Волынь.

В Луцке дороги и тротуары буквально за ночь покрыло полуметровым слоем снега. Общественный транспорт оказался беспомощным. Из-за заносов в области на рейсы не вышли около 80 автобусов.

Ровенскую область 40 часов подряд заливало ледяным дождем. В первую ночь непогоды спасатели освобождали из снежных заносов водителей — вытягивали грузовики, пассажирские автобусы и троллейбусы.