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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Волны до двух метров: в Азовском море объявили штормовое предупреждение

В акватории Азовского моря ожидается ухудшение погодных условий 19 февраля. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Азовське море

По данным ГСЧС, было объявлено о втором уровне опасности.

— 19 февраля ожидаются сильные порывы ветра 25-28 метров, сильная метель. Высота волн в открытой части моря ожидается на уровне 1,2-2 метров. Также предупреждают о скором обледенение судов, — сообщили в ГСЧС.

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Непогода в Украине

Из-за непогоды в Украине больше всего пострадали западные области. В снежном плену оказалась Волынь.

В Луцке дороги и тротуары буквально за ночь покрыло полуметровым слоем снега. Общественный транспорт оказался беспомощным. Из-за заносов в области на рейсы не вышли около 80 автобусов.

Ровенскую область 40 часов подряд заливало ледяным дождем. В первую ночь непогоды спасатели освобождали из снежных заносов водителей — вытягивали грузовики, пассажирские автобусы и троллейбусы.

Источник: ГСЧС

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