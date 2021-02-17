Если представить, как выглядит Украина из космоса, то это была бы одно большое снежное пятно. Природа, не церемонясь, напомнила украинцам, как выглядит настоящая зима.

Запад Украины засыпало больше всего. Очень скоро в снежном плену оказалась Волынь. В Луцке дороги и тротуары буквально за ночь покрыло полуметровым слоем снега. Общественный транспорт оказался беспомощным. Из-за заносов в области — в рейсы не вышли около 80 автобусов.

Кое-где люди сами протаптывали себе дорожки. Выезды из дворов расчищали жители домов. Коммунальщики просто не справлялись.

Ровенскую область 40 часов подряд заливало ледяным дождем. В первую ночь непогоды спасатели освобождали из снежных заносов водителей — вытягивали грузовики, пассажирские автобусы и троллейбусы.

В областном центре местные власти даже обращалась к военным, чтобы те помогли коммунальщикам. Во дворах же жители пробивали себе путь как могли.

Чем больше город — тем больше снежный коллапс. И столица почувствовала это как никто. Еще до начала непогоды власть предупредила, что в город не пускать большие грузовики. Поэтому на подъездах к Киеву образовались километровые очереди.

Некоторых водителей пришлось спасать из снежного плена, задействовав бронетранспортеры. Всего в столице расчищать дороги выехали почти 450 спецавтомобилей.

За их работой можно было наблюдать даже онлайн на интерактивной карте. Несколько сотен коммунальщиков пытались расчистить и посыпать тротуары, но все заметало снова и снова.

Во Львове снегопад также парализовал транспорт и пешеходов. Местным пришлось ждать маршрутки по полчаса. В первые сутки непогоды на уборку снега вышло более тысячи дворников. Гребли снег до мозолей на руках.

За лопату взялся даже городской голова. В итоге на снежное оздоровление вышла вся львовская мэрия. Говорят, что это значительно рациональнее, чем закупать технику, которая неизвестно когда понадобится следующий раз.

В Днепре снежная буря в начале недели изменилась на затяжные дожди. Но потом температура резко упала с +5 градусов до -8. Дороги моментально покрылись льдом, да еще и припорошились снегом.

В общем из-за снежного циклона пострадали 12 областей Украины. Наибольший покров зафиксировали в Ивано-Франковской области — 112 см, и Ужгороде — 87 см.

По данным синоптиков, на Украину надвинулась целая серия южных циклонов, которые и устроили такой апокалипсис в городах. Но от чего невесело коммунальщикам — от того весело детям и всем фанатам зимнего спорта. На Андреевском спуске Киева даже устроили катание столичные сноубордисты.

Впрочем, снежная зима полезна не только для психологического здоровья человека. Во-первых, такое количество влаги необходимо рекам, с которыми в последние годы просто катастрофа.

Не меньшую пользу снег приносит и лесам. Из-за чрезвычайно сухой зимы в 2020 году украинские леса пострадали от пожаров больше всего в независимой Украине.

Тяжелым прошлый год выдался и для аграриев. На юге Украины из-за недостатка влаги погибло от 40% до 70% культурных насаждений.

Также мороз не дает размножаться вредным грызунам и растительным болезням. А морозить, по прогнозам синоптиков, ближайшую неделю будет ощутимо.

Дистанционное обучение из-за непогоды в Украине

Министерство образования и науки Украины рекомендует организовать дистанционное обучение из-за сложных погодных условий и снижения температуры.

Об этом говорится в письме МОН к руководителям департаментов образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования.

Также в министерстве напомнили, что при чрезвычайных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях основатели учебного заведения могут самостоятельно принимать решение о временной остановке обучения учащихся.