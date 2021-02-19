В акваторії Азовського моря очікується погіршення погодних умов 19 лютого. Синоптики оголосили штормове попередження.

За даними ДСНС, було оголошено про другий рівень небезпеки.

– 19 лютого очікуються сильні пориви вітру 25-28 метрів, сильна хуртовина. Висота хвиль у відкритій частині моря очікується на рівні 1,2-2 метрів. Також попереджають про швидке обмерзання суден, – повідомили у ДСНС.

Негода в Україні

Найбільше через негоду в Украні та снігопади постраждали західні області. Дуже швидко у сніговому полоні опинилась Волинь.

У Луцьку дороги і тротуари буквально за ніч вкрило півметровим шаром снігу. Громадський транспорт виявився безпорадним. Через замети в області у рейси не вийшли майже 80 автобусів.

Рівненщину 40 годин поспіль заливало крижаним дощем. У першу ніч негоди рятувальники звільняли зі снігових заметів водіїв – витягували вантажівки, пасажирські автобуси та тролейбуси.