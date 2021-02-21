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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

Во Львовской области из-за отравления угарным газом погибли три человека

Во Львовской области три человека умерли из-за отравления угарным газом. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

смерть від газу

Инцидент произошел в ночь на 21 февраля в селе Сусолов Самборского района. Спасатели отметили, что трех человек нашли в частном доме без признаков жизни в результате отравления угарным газом.

Признаков пожара не обнаружили, поэтому подразделения ГСЧС не привлекали.

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На Киевщине в городе Буча произошел подобный случай. Там угарным газом отравились три человека. Людей нашли в квартире жилого дома. Среди жертв один ребенок 2017 рождения.

Причиной трагедии и отравления угарным газом стала неисправность системы вентиляции газового котла.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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