На трассе Киев-Чернигов грузовик упал с моста и ушел под лед — водитель погиб

Спасатели подняли из реки Десна упавший в нее с моста грузовой автомобиль.

Водителем грузовика оказался гражданин Турции 1990 года рождения, он погиб.

— На автодороге М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи возле с. Шестовица Черниговского района грузовой автомобиль с прицепом Mercedes-Benz Actros, разрушив конструктивные элементы ограждения моста и отбойника, упал с почти 20-метровой высоты в р. Десна и частично затонул. Водитель 1990 года рождения, гражданин Турецкой республики, погиб, — сообщило Министерство внутренних дел Украины.











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Согласно информации, спасатели расчистили берег реки, водолазы ГСЧС обследовали затонувшее транспортное средство, закрепили тросы и с помощью автокрана и автомобиля КрАЗ изъяли из воды грузовик с погибшим водителем.

22 февраля на автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи в районе села Шестовица произошло ДТП. Грузовой автомобиль на мосту пробил ограждение и упал в реку Десна.

На место ДТП направились спасатели и водолазы. Поскольку вода в реке замерзла, а грузовое авто имеет большой вес, усложняется процесс вытягивания транспортного средства.