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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Падіння фури в крижану Десну: за кермом був громадянин Туреччини, він загинув

Рятувальники підняли з річки Десна вантажний автомобіль, який впав у неї з моста.

Падіння фури в крижану Десну: за кермом був громадянин Туреччини, він загинув

Водієм вантажівки виявився громадянин Туреччини 1990 року народження, він загинув.

– На автодорозі М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі біля с. Шестовиця Чернігівського району вантажний автомобіль з причепом Mercedes-Benz Actros, зруйнувавши конструктивні елементи огорожі моста і відбійника, впав з майже 20-метрової висоти в р. Десна і частково затонув.

Водій 1990 року народження, громадянин Турецької республіки, загинув, – повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

  • На трасі Київ-Чернігів вантажівка впала з мосту та пішла під лід – водій загинув
  • На трасі Київ-Чернігів вантажівка впала з мосту та пішла під лід – водій загинув
  • На трасі Київ-Чернігів вантажівка впала з мосту та пішла під лід – водій загинув
  • На трасі Київ-Чернігів вантажівка впала з мосту та пішла під лід – водій загинув
  • На трасі Київ-Чернігів вантажівка впала з мосту та пішла під лід – водій загинув
  • На трасі Київ-Чернігів вантажівка впала з мосту та пішла під лід – водій загинув
Падіння фури в крижану Десну: за кермом був громадянин Туреччини, він загинув / 3 фотографии

Згідно з інформацією, рятувальники розчистили берег річки, водолази ДСНС обстежили затонулий транспортний засіб, закріпили троси і за допомогою автокрана і автомобіля КрАЗ вилучили з води вантажівку із загиблим водієм.

22 лютого на автодорозі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі в районі села Шестовиця сталося ДТП. Вантажний автомобіль на мосту пробив огорожу і впав у річку Десна.

На місце ДТП попрямували рятувальники і водолази. Оскільки вода в річці замерзла, а вантажне авто має велику вагу, ускладнюється процес витягування транспортного засобу.

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