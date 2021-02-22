Взрыв в Дрогобыче: версия следствия и детали события

Во Львовской области у мужчины в руках взорвалась граната. Из-за взрыва в Дрогобыче два человека погибли и еще одну женщину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализировали в больницу. Факты ICTV рассказывают версию следствия и детали произошедшего взрыва.

В разгар празднования 41-го дня рождения Владимира на улицу вызвал коллега. Мирослав пришел вместе с женой, но даже женщина не догадывалась, какую беду задумал мужчина Уже через 5 минут под домом раздается мощный взрыв. Его зафиксировала камера видеонаблюдения. Гость просто достал из нагрудного кармана гранату и подорвал ее у себя в руках.

Именинника и его гостя буквально разорвало на куски. А вот жена подрывника чудом выжила. Оксана первой увидела страшные последствия взрыва, ведь трагедия произошла прямо под ее окном. Женщина с ужасом предполагает, что жертвой кровавой расправы могла стать ее дочь, которая вышла в этот момент на улицу.

За жизнь Натальи — жены смертника — сейчас борются врачи. Женщина уже пришла в себя, но до сих пор находится в реанимации. Медики говорят, что ее тело буквально нашпиговано осколками гранаты.

Мирослав и Владимир вместе работали в Польше на заработках. Соседи убеждены, что именно распределение денег и стало камнем преткновения между супругами.

Существует и другая версия трагедии, согласно которой якобы Мирослав узнал о романе между женой и Владимиром. По этой причине и решил ужасным способом отомстить обоим. Однако соседи и друзья называют такую ​​гипотезу ерундой. Они утверждают, что отношения в семьях были без преувеличения идеальными.

Марта — близкая подруга пострадавшей Натальи еще со школьной скамьи. Знает и мужа-подрывника, потому что он учился в параллельном классе. В честности своей подруги женщина не сомневается, а вот Мирослав ей всегда казался странным. Марта подозревает, что он просто мог нафантазировать то, чего в действительности не было.

Непонятно и откуда Мирослав взял взрывчатку. В зоне АТО он никогда не служил и оружием вообще не интересовался.

Сегодня о трагедии напоминает лишь лампадка и цветы возле подъезда, а также разбитые двери и окна. Родственники погибших двери не открывают и общаться отказываются. По предварительной информации взорвалась граната Ф1. Правда остается тайной, где именно ее получил мужчина.

В полиции уверены, что Мирослав заранее распланировал свою кровавую расправу. Именно потому, что на встречу с коллегой прихватил боеприпас. Но правоохранители еще выясняют, что стало причиной такой жестокой агрессии.

В обоих погибших остались дети школьного возраста. У Владимира двое сыновей, а у Мирослава сын и дочь. Для травмированной Натальи друзья сейчас объявили сбор средств на лечение, ведь повреждения оказались крайне сложными.

В Дрогобыче произошел взрыв

Во Львовской области у мужчины в руках взорвалась граната. Из-за взрыва в Дрогобиче два человека погибли и еще одну женщину госпитализировали в больницу.

Следователи открыли производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.