В Дрогобыче два человека погибли из-за взрыва

В городе Дрогобыч Львовской области у местного жителя в руках взорвалась граната, по этой причине два человека погибли и еще одну женщину госпитализировали.

Во время встречи товарищей один из мужчин достал гранату, которая взорвалась у него прямо в руках.

Двое мужчин погибли на месте происшествия, еще одну женщину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализировали в больницу.

Следователи открыли производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Взрыв в Луганске

Ночью 16 февраля на территории временно оккупированного Луганске произошел взрыв на газопроводе. Погибших и пострадавших нет.

Около часа ночи пожар ликвидировали. На участке, где произошел взрыв, демонтировали аварийный участок газопровода длиной 1,5 метра.