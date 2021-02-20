В Дрогобыче два человека погибли из-за взрыва

В городе Дрогобыч Львовской области у местного жителя в руках взорвалась граната, по этой причине два человека погибли и еще одну женщину госпитализировали.
Во время встречи товарищей один из мужчин достал гранату, которая взорвалась у него прямо в руках.
Двое мужчин погибли на месте происшествия, еще одну женщину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализировали в больницу.
Следователи открыли производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
Взрыв в Луганске
Ночью 16 февраля на территории временно оккупированного Луганске произошел взрыв на газопроводе. Погибших и пострадавших нет.
Около часа ночи пожар ликвидировали. На участке, где произошел взрыв, демонтировали аварийный участок газопровода длиной 1,5 метра.