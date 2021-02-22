Вибух у Дрогобичі: версія слідства та деталі події

У Львівській області у чоловіка в руках вибухнула граната. Через вибух у Дрогобичі двоє людей загинули та ще одну жінку у важкому стані з множинними осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні. Факти ICTV розповідають версію слідства та деталі події вибуху.

У розпал святкування 41-го дня народження Володимира на вулицю викликав колега. Мирослав прийшов разом із дружиною, але навіть жінка не здогадувалася, яке лихо замислив чоловік. Вже через 5 хвилин під будинком лунає потужний вибух. Його зафіксувала камера відеоспостереження. Гість просто дістав з нагрудної кишені гранату та підірвав її у себе в руках.

Іменинника та його гостя буквально розірвало на шматки. А от дружина підривника дивом вижила. Оксана першою побачила страшні наслідки вибуху, адже трагедія сталася прямо під її вікном. Жінка з жахом припускає, що жертвою кривавої розправи могла стати її донька, яка вийшла в цю мить на вулицю.

За життя Наталії – дружини смертника – зараз борються лікарі. Жінка вже прийшла до тями, але ще й досі перебуває в реанімації. Медики кажуть, що її тіло буквально нашпиговане осколками гранати.

Мирослав та Володимир разом працювали у Польщі на заробітках. Сусіди переконані, що саме розподіл грошей й став каменем спотикання між чоловіками.

Існує й інша версія трагедії, згідно з якою нібито Мирослав дізнався про роман між дружиною та Володимиром. З цієї причини й вирішив у жахливий спосіб помститися обом. Однак сусіди та друзі називають таку гіпотезу нісенітницею. Вони стверджують, що стосунки у сім’ях були без перебільшення ідеальними.

Марта – близька подруга постраждалої Наталії ще зі шкільної лави. Знає і чоловіка-підривника, тому що він вчився у паралельному класі. У чесності своєї подруги жінка не сумнівається, а от Мирослав їй завжди здавався дивним. Марта підозрює, що він просто міг нафантазувати те, чого насправді не було.

Незрозуміло й звідки Мирослав взяв вибухівку. У зоні АТО він ніколи не служив та зброєю взагалі не цікавився.

Сьогодні про трагедію нагадує лише лампадка та квіти біля під’їзду будинку, а також потрощені двері й вікна. Родичі загиблих дверей не відчиняють та спілкуватися відмовляються. За попередньою інформацією вибухнула граната Ф1. Щоправда, залишається таємницею, де саме її дістав чоловік.

У поліції впевнені, що Мирослав заздалегідь розпланував свою криваву розправу. Саме тому, що на зустріч із колегою прихопив боєприпас. Але правоохоронці ще з’ясовують, що стало причиною такої лютої агресії.

В обох загиблих залишилися діти шкільного віку. У Володимира двоє синів, а у Мирослава син та дочка. Для травмованої Наталії друзі зараз оголосили збір коштів на лікування, адже ушкодження виявилися вкрай складними.

У Дрогобичі стався вибух

У Львівській області у чоловіка в руках вибухнула граната. Через вибух у Дрогобичі двоє людей загинули та ще одну жінку госпіталізували до лікарні.

Слідчі відкрили провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Досудове розслідування триває.