В ночь на 23 февраля недалеко от города Пщина в Польше разбился вертолет Bell 429 с четырьмя людьми на борту.

Двое мужчин, которые находились в передней части салона, погибли. Еще двум – мужчине и женщине – удалось спастись. Они смогли самостоятельно выбраться из вертолета. Их состояние врачи оценивают как сложное, однако угрозы жизни и здоровью нет.

На месте происшествия работают полиция, пожарные и медики, а также представители Государственной комиссии по расследованию авиационных аварий.

Сейчас проведению спасательной операции мешают погодные условия – из-за густого тумана эксперты не могут найти обломков вертолета.

Авиакатастрофа в Мексике

22 февраля в Мексике возле города Халапа (штат Веракрус) разбился самолет военно-воздушных сил страны.

Самолет марки Learjet вылетел за пределы взлетной полосы и сразу же загорелся.

На борту судна находились шесть человек. Никому из членов экипажа не удалось выжить.

Подробнее об авиакатастрофе в Мексике читайте на Фактах ICTV.

Источник: Wiadomosci.wp.pl

Фото: Wiadomosci.wp.pl