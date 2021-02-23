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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Авіакатастрофа в Польщі: розбився вертоліт із чотирма людьми на борту

У ніч проти 23 лютого під містом Пщина в Польщі розбився вертоліт Bell 429 із чотирма людьми на борту.

авіакатастрофа в Польщі

Двоє чоловіків, які знаходились у передній частині салону, загинули. Ще двом – чоловікові та жінці – вдалось врятуватись. Вони змогли самостійно вибратись із вертольота. Їхній стан лікарі оцінюють як складний, однак загрози життю та здоров’ю немає.

На місці події працюють поліція, пожежні та медики, а також представники Державної комісії з розслідування авіаційних аварій.

Наразі проведенню рятувальної операції заважають погодні умови – через густий туман експерти не можуть знайти уламків вертольоту.

Авіакатастрофа в Мексиці

22 лютого в Мексиці біля міста Халапа (штат Веракрус) розбився літак військово-повітряних сил країни.

Літак марки Learjet вилетів за межі злітної смуги та одразу ж загорівся.

На борту судна перебували шість людей. Нікому з членів екіпажу не вдалося вижити.

Детальніше про авіакатастрофу в Мексиці читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Wiadomosci.wp.pl

Фото:Wiadomosci.wp.pl

Фото: Depositphotos

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