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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Не хотела в школу: на Донбассе девочка наглоталась таблеток и отравилась

В городе Доброполье Донецкой области несовершеннолетняя девушка отравилась лекарственным средством. 15-летняя школьница хотела пропустить занятия, поэтому приняла большое количество таблеток. Лекарства она взяла в домашней аптечке.

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Мать потерпевшей сообщила, что утром ребенок пожаловался на плохое самочувствие. Она призналась, что приняла таблетки, чтобы не идти в школу.

Женщина пыталась самостоятельно помочь девочке, а потом вызвала скорую помощь. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает — врачи оказали ей необходимую помощь.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как попытку самоубийства.

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Инцидент в Донецкой области — это уже третий случай передозировки лекарственными средствами среди несовершеннолетних за неделю. Накануне произошло отравление в Боярке — две ученицы приняли большое количество таблеток, одна из них скончалась.

После этого похожую ситуацию зафиксировали в Умани Черкасской области — двух школьниц госпитализировали с отравлением, одна из них наглоталась таблеток, по поводу другой неизвестно.

Фото: Depositphotos

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