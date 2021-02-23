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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Не хотіла до школи: на Донеччині дівчинка наковталася пігулок і отруїлася

У місті Добропілля Донецької області неповнолітня дівчина отруїлася лікарським засобом. 15-річна школярка хотіла пропустити заняття, тому вжила велику кількість пігулок. Ліки вона взяла в домашній аптечці.

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Мати потерпілої повідомила, що вранці дитина поскаржилася на погане самопочуття. Вона зізналася, що вжила пігулки, щоб не йти до школи.

Жінка намагалася самостійно допомогти дівчинці, а потім викликала швидку допомогу. Наразі життю школярки нічого не загрожує – лікарі надали їй необхідну допомогу.

Правоохоронці кваліфікували подію як спробу самогубства.

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Інцидент на Донеччині – це уже третій випадок передозування лікарськими засобами серед неповнолітніх за тиждень. Напередодні стало відомо про отруєння в Боярці –  дві учениці вжили велику кількість пігулок, одна з них померла.

Після цього схожа ситуація сталася в Умані Черкаської області – двох школярок госпіталізували з отруєнням, одна з них наковталася пігулок, щодо іншої невідомо.

Фото: Depositphotos

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