У місті Добропілля Донецької області неповнолітня дівчина отруїлася лікарським засобом. 15-річна школярка хотіла пропустити заняття, тому вжила велику кількість пігулок. Ліки вона взяла в домашній аптечці.
Мати потерпілої повідомила, що вранці дитина поскаржилася на погане самопочуття. Вона зізналася, що вжила пігулки, щоб не йти до школи.
Жінка намагалася самостійно допомогти дівчинці, а потім викликала швидку допомогу. Наразі життю школярки нічого не загрожує – лікарі надали їй необхідну допомогу.
Правоохоронці кваліфікували подію як спробу самогубства.
Інцидент на Донеччині – це уже третій випадок передозування лікарськими засобами серед неповнолітніх за тиждень. Напередодні стало відомо про отруєння в Боярці – дві учениці вжили велику кількість пігулок, одна з них померла.
Після цього схожа ситуація сталася в Умані Черкаської області – двох школярок госпіталізували з отруєнням, одна з них наковталася пігулок, щодо іншої невідомо.