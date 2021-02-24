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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Протесты под ОП в поддержку Стерненко: десятки задержанных и первые пострадавшие

В Киеве под стенами Офиса президента проходит митинг в поддержку Сергея Стерненко, которого 23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы.

Протесты под ОП в поддержку Стерненко: десятки задержанных и первые пострадавшие

На Банковой уже произошли первые столкновения между активистами и правоохранителями. Митингующие срывали каски из правоохранителей и поджигали их. Полицейским пришлось применять слезоточивый газ. В результате столкновений известно, по меньшей мере, об одном пострадавшем активисте. Юноше разбили голову.

— Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в стражей порядка файеры, — заявили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

Во время протеста задержали 24 активиста, но спустя время их всех отпустили.

В результате столкновений пострадали 27 правоохранителей.

Приговор Стерненко

В Приморском суде Одессы 23 февраля объявили приговор активисту Сергею Стерненко по делу о похищении человека.

Суд постановил взять под стражу Стерненко в зале суда и приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы.

Также приговор предусматривает конфискацию половины имущества.

Источник: Нацполиция

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