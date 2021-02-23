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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Протести під ОП на підтримку Стерненка: десятки затриманих і перші постраждалі

У Києві під стінами Офісу президента проходить мітинг на підтримку Сергія Стерненка, якого 23 лютого засудили до семи років та трьох місяців позбавлення волі.

Протести під ОП на підтримку Стерненка: десятки затриманих і перші постраждалі

На Банковій вже сталися перші сутички між активістами та правоохоронцями. Мітингарі зривали каски з правоохоронців та підпалювали їх. Поліцейським довелося застосовувати сльозогінний газ. В результаті сутичок відомо, щонайменше, про одного постраждалого активіста. Юнаку розбили голову.

– Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті  17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції, – заявили у прес-службі ГУ НП у Києві.

Їм інкримінують ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) КК України.

Вирок Стерненку

У Приморському суді Одеси 23 лютого оголосили вирок активісту Сергію Стерненку у справі про викрадення людини.

Суд постановив взяти під варту Стерненка в залі суду і засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі.

Також вирок передбачає конфіскацію половини майна.

Джерело: Нацполіція

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