У Києві під стінами Офісу президента проходить мітинг на підтримку Сергія Стерненка, якого 23 лютого засудили до семи років та трьох місяців позбавлення волі.

На Банковій вже сталися перші сутички між активістами та правоохоронцями. Мітингарі зривали каски з правоохоронців та підпалювали їх. Поліцейським довелося застосовувати сльозогінний газ. В результаті сутичок відомо, щонайменше, про одного постраждалого активіста. Юнаку розбили голову.

– Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції, – заявили у прес-службі ГУ НП у Києві.

Їм інкримінують ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) КК України.

Вирок Стерненку

У Приморському суді Одеси 23 лютого оголосили вирок активісту Сергію Стерненку у справі про викрадення людини.

Суд постановив взяти під варту Стерненка в залі суду і засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі.

Також вирок передбачає конфіскацію половини майна.