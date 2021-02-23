В Приморском суде Одессы 23 февраля объявили приговор активисту Сергею Стерненко по делу о похищении человека.

Обвинительный приговор по всем статьям. Суд постановил взять под стражу Стерненко в зале суда и приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы.

Также приговор предусматривает конфискацию половины имущества.

Активисты, которые присутствовали в зале суда, встретили решение криками: Позор.

Аналогичное решение суд озвучил по второму обвиняемому по делу Руслану Демчуку.

В дальнейшем сторона защиты будет подавать апелляцию.

В поддержку Стерненко возле здания собралось много людей. В здание суда запустили Ульяну Супрун, народного депутата Гео Лероса, девушку Сергея Наталью Усатенко и еще до пяти друзей.

В конце января 2021 суд отменил домашний арест для Стерненко и отпустил его на поруки.

Дело Стерненко

Сергея Стерненко и координатора Правого сектора в Коминтерновском районе Одесской области Руслана Демчука задержали в сентябре 2015 года.

Обоих обвиняли в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича в апреле 2015 года. Впоследствии их освободили под залог. По словам активиста, к этому делу он не имеет никакого отношения. Также Стерненко настаивал на политической мотивированности дела.

Стерненко также предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, которое он, по его словам, добровольно отдал правоохранителям.

Он также является фигурантом дела об умышленном убийстве Ивана Кузнецова и нанесение ранений Андрею Исайкулу. Стерненко утверждает, что действовал в пределах законной самозащиты.