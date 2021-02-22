В Харькове на входе в один из супермаркетов расстреляли человека. Преступника ищет полиция.

Инцидент произошел возле ЖК Ультра около 19.30.

По словам очевидцев, молодого человека убили одним выстрелом в голову. По предварительным данным, погибший 1981 года рождения.

Полиция объявила план Сирена. Копы ищут два автомобиля — белую Audi с черной крышей и Subaru.

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Интересно, что момент убийства не засняли камеры видеонаблюдения, так как они были заглушены.

В Харьковской полиции рассказали, что информацию о выстрелах они получили в 19.40.

— По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей, — отметили в полиции.











В Харькове у входа в магазин расстреляли человека: объявлен план Сирена / 3 фотографии

Стрельба в Харькове

21 февраля в Харькове произошла стрельба в аптеке. Посетители поссорились с провизором из-за продажи лекарств без рецепта.

К счастью никто не пострадал, но одна из пуль повредила припаркованную вблизи машину.

Работники полиции задержали 20 участников конфликта возрастом от 20 до 40 лет.