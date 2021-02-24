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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

ОБСЕ сообщила о 88 нарушений тишины в Донбассе за сутки

В течение понедельника, 22 февраля, специальная миссия ОБСЕ зафиксировала 88 нарушений режима тишины в Донецкой области, в Луганской области нарушений не обнаружили.

Безпілотник ОБСЄ

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Почти все нарушения произошли в западном направлении от Петровского.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала три взрыва неопределенного происхождения.

В целом, все нарушения, кроме одного, произошли в западном направлении от Петровского района Донецка, а также на запад от Александровки.

Обострение на Донбассе

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Авдеевка боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин — получил осколочные ранения.

В то же время Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на пресс-конференции заявил, что обвинения в адрес ВСУ в несоблюдении режима прекращения огня на Донбассе — это провокация противоположной стороны.

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