ОБСЄ повідомила про 88 порушень тиші на Донбасі за добу

Протягом понеділка, 22 лютого, спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала 88 порушень режиму тиші у Донецькій області, в Луганській області порушень не виявили.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ.

Майже всі порушення сталися в західному напрямку від Петровського.

У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала три вибухи невизначеного походження.

Загалом, всі порушення, крім одного, сталися в західному напрямку від Петровського району Донецька, а також на захід від Олександрівки.

Загострення на Донбасі

За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Авдіївка бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн – дістав осколкових поранень.

Водночас Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на прес-конференції заявив, що звинувачення на адресу ЗСУ в недотриманні режиму припинення вогню на Донбасі – це провокація протилежного боку.