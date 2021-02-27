PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Взрыва кислородного баллона не было: мэр Черновцов о пожаре в одной из палат городской больницы

Возникновение пожара в одной из палат первой городской больницы в Черновцах не связано с электропроводкой. Взрыва кислородного баллона также не было. Об этом сообщил мэр города Роман Кличук.

Взрыва кислородного баллона не было: мэр Черновцов о пожаре в одной из палат городской больницы

Он также отметил, что пожар удалось сразу же локализовать. Соседние палаты в результате возгорания не пострадали, но из-за сильного запаха дыма 20 пациентов пришлось эвакуировать в другие больницы.

Роман Кличук рассказал и о состоянии пострадавшего во время пожара. По его словам, пациент сейчас находится в реанимации, у него тяжелые ожоги.

26 февраля стало известно о взрыве в черновицкой больнице для больных коронавирусом, в результате которого один человек погиб, а еще один пострадал.

Предварительной версией возникновения пожара в одной из палат называли взрыв кислородного баллона. Однако сейчас полиция отмечает, что на месте работают эксперты. Поэтому точная причина возгорания пока неизвестна.

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх