Возникновение пожара в одной из палат первой городской больницы в Черновцах не связано с электропроводкой. Взрыва кислородного баллона также не было. Об этом сообщил мэр города Роман Кличук.

Он также отметил, что пожар удалось сразу же локализовать. Соседние палаты в результате возгорания не пострадали, но из-за сильного запаха дыма 20 пациентов пришлось эвакуировать в другие больницы.

Роман Кличук рассказал и о состоянии пострадавшего во время пожара. По его словам, пациент сейчас находится в реанимации, у него тяжелые ожоги.

26 февраля стало известно о взрыве в черновицкой больнице для больных коронавирусом, в результате которого один человек погиб, а еще один пострадал.

Предварительной версией возникновения пожара в одной из палат называли взрыв кислородного баллона. Однако сейчас полиция отмечает, что на месте работают эксперты. Поэтому точная причина возгорания пока неизвестна.