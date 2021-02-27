Виникнення пожежі в одній з палат першої міської лікарні у Чернівцях не пов’язане з електропроводкою. Вибуху кисневого балону також не було. Про це повідомив мер міста Роман Клічук.

Він також зазначив, що пожежу вдалося одразу ж локалізувати. Сусідні палати внаслідок займання постраждали, але через сильний запах диму 20 пацієнтів довелося евакуювати до інших лікарень.

Роман Клічук розповів і про стан постраждалого під час пожежі. За його словами, пацієнт наразі перебуває в реанімації, у нього важкі опіки.

26 лютого стало відомо про вибух у чернівецькій лікарні для хворих на коронавірус, в результаті якого одна людина загинула, а ще одна постраждала.

Попередньою версією виникнення пожежі в одній з палат називали вибух кисневого балону. Однак наразі поліція зазначає, що на місці працюють експерти. Тому точна причина займання наразі невідома.