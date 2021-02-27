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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В черновицкой больнице взорвался кислородный баллон — есть погибший

В Черновцах в больнице для больных коронавирусом взорвался кислородный баллон. В результате чего погиб один человек, еще один травмировался.

В черновицкой больнице взорвался кислородный баллон — есть погибший

Инцидент произошел на втором этаже городской больницы №1. После взрыва возник пожар.

По предварительной информации ГСЧС один человек погиб, один травмировался. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

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Заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак также подтвердила информацию о взрыве и отметила, что занимается госпитализацией пациентов в другие больницы.

— В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы, — отметила Гусак.

  • В черновицкой больнице взорвался кислородный баллон — есть погибший
  • В черновицкой больнице взорвался кислородный баллон — есть погибший
  • В черновицкой больнице взорвался кислородный баллон — есть погибший
  • В черновицкой больнице взорвался кислородный баллон — есть погибший
  • В черновицкой больнице взорвался кислородный баллон — есть погибший
  • В черновицкой больнице взорвался кислородный баллон — есть погибший
В черновицкой больнице взорвался кислородный баллон — есть погибший / 3 фотографии

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Фото: АСС

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