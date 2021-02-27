В черновицкой больнице взорвался кислородный баллон — есть погибший

В Черновцах в больнице для больных коронавирусом взорвался кислородный баллон. В результате чего погиб один человек, еще один травмировался.
Инцидент произошел на втором этаже городской больницы №1. После взрыва возник пожар.
По предварительной информации ГСЧС один человек погиб, один травмировался. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак также подтвердила информацию о взрыве и отметила, что занимается госпитализацией пациентов в другие больницы.
— В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы, — отметила Гусак.
Пожар в Запорожье
В результате пожара в Областной инфекционной клинической больнице в Запорожье, погибли четыре человека — трое пациентов и медик.
Известно, что возгорание возникло в одной из палат реанимационного отделения на первом этаже нового корпуса медучреждения.
Фото: АСС