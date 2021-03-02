В Мариуполе произошло двойное убийство, в арендованной квартире жестоко убили молодую пару.

22-летнему парню перерезали горло, а 19-летнюю девушку зарезали и попробовать сжечь ее тело в ванной.

Тела погибших нашел хозяин квартиры, который сдал им жилье. Проверить он их решил после того, как пара не выходила на связь.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства двойного убийства.

Они разыскивают виновных в преступлении.

Убийство в Мариуполе

Об инциденте местные правоохранители сообщили еще в конце февраля.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины. Если убийц найдут, им грозит тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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