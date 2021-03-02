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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Хлопця – зарізали, дівчину – намагалися спалити: деталі вбивства у Маріуполі

У Маріуполі відбулося подвійне вбивство, в орендованій квартирі жорстоко вбили молоду пару.

Хлопця – зарізали, дівчину – намагалися спалити: деталі вбивства у Маріуполі

22-річному хлопцеві перерізали горло, а 19-річну дівчину зарізали та спробувати спалити її тіло у ванній.

Тіла загиблих знайшов власник помешкання, який здав їм житло. Перевірити він їх вирішив після того, як пара не виходила на зв’язок.

Нині правоохоронці з’ясовують обставини подвійного вбивства.

Вони розшукують винних у злочині.

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Вбивство у Маріуполі

Про інцидент місцеві правоохоронці повідомили ще наприкінці лютого.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) КК України. Якщо вбивць відшукають, їм загрожує ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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