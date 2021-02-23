Убийство в Харькове: ювелир хладнокровно расстрелял кредитора

В Харькове ювелир хладнокровно расстрелял 40-летнего кредитора. Факты ICTV рассказывают детали трагедии и версию следствия.

На часах восемь вечера. В центре Харькова под стенами большого офисного центра с супермаркетом на первом этаже суетится целая гвардия правоохранителей и экспертов. Все ограждено лентой, потому что под лестницей лежит окровавленный мертвый человек, которого дерзко застрелили. Но ни пешеходы, ни здешние работники даже не услышали, как раздался выстрел.

Жертве расстрела 40 лет. От пули, которая пробила грудь, он погиб мгновенно. Выстрел сделали из короткоствольного огнестрельного оружия, однако с какого именно не разглашают в интересах следствия.

Выстрел был только один, но его хватило, чтобы отправить мужчину на тот свет. И хотя вход в супермаркет завешан камерами уличного наблюдения, сам момент убийства они почему-то не зафиксировали. Возможно техника случайно вышла из строя, а возможно убийца заранее готовился к преступлению и позаботился о том, чтобы в необходимый момент они просто не сработали.

Но впоследствии видео дерзкой расправы нашли. Его изъяли из камеры, расположенной на другом здании. На видеозаписи жертва подбегает к неизвестному мужчине и что-то ему говорит. Уже через мгновение он, как ошпаренный, бежит прочь и падает за несколько шагов. Прохожие сначала даже не обращают на это внимания. При осмотре эксперты выяснили, что погибшего застрелили фактически вплотную.

Следователи установили личность преступника. Сейчас проводят ряд мероприятий для его задержания.

Оказалось, что погибший 40-летний Борис — случайная жертва. В роковую встречу его позвал товарищ, который занял своему знакомому немалую сумму. Возвращать средства должник почему-то не спешил. Когда он услышал, что нужно написать расписку, то застрелил Бориса, который на правах друга кредитора настойчиво убеждал должника письменно оформить обязательства.

На след дерзкого стрелка правоохранители мгновенно вышли и уже через несколько часов задержали мужчину под Харьковом в селе Элитном. В своем загородном доме он собирал вещи, чтобы уйти от правосудия. Подозреваемый — 50-летний владелец ювелирного бизнеса Александр Чепурных.

Сейчас мужчине готовят подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Его могут посадить в тюрьму на 15 лет.

Стрельба в Харькове

Украинские правоохранители задержали правонарушителя, который застрелил мужчину в Харькове возле супермаркета.

Нападавшим оказался 50-летний мужчина, которого нашли и задержали за пределами Харькова. Жертвой оказался 40-летний местный житель.

Подозреваемому грозит наказание по статье (Умышленное убийство) УК Украины, за которое предусмотрено от семи до 15 лет лишения свободы.