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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Бил больную мать шваброй: в Покровске осудили мужчину, который издевался над родителями

В одном из сел Покровского района Донецкой области 43-летний мужчина систематически избивал и издевался над своими больными родителями.

Бил больную мать шваброй: в Покровске осудили мужчину, который издевался над родителями

Следствием установлено, что подсудимый часто устраивал скандалы, требуя у пенсионеров деньги на алкоголь и наркотики.

Кроме словесных оскорблений, мужчина часто поднимал руку на 67-летнего отца и 62-летнюю мать и даже угрожал убийством.

Горе-сын признался, что несколько раз бил шваброй мать, которая стояла в ходунках.

— Раньше злоумышленник неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за домашнее насилие и совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, — говорится в сообщении.

Решением суда мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 126-1 (Домашнее насилие) УК Украины, и приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы.

За больными родителями подсудимого будут ухаживать социальные работники.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Фото: Depositphotos

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