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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Бив хвору матір шваброю: у Покровську засудили чоловіка, який знущався над батьками

В одному із сіл Покровського району Донецької області 43-річний чоловік систематично бив та знущався над своїми хворими батьками.

Бив хвору матір шваброю: у Покровську засудили чоловіка, який знущався над батьками

Слідством встановлено, що підсудний часто влаштовував скандали, вимагаючи у пенсіонерів гроші на алкоголь та наркотики.

Окрім словесних образ, чоловік часто піднімав руку на 67-річного батька та 62-річну матір та навіть погрожував вбивством.

Горе-син зізнався, що декілька разів бив шваброю матір, яка стояла у ходунках.

– Раніше зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності за домашнє насильство та скоєння злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, – йдеться у повідомленні.

Рішенням суду чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 126-1 (Домашнє насильство) КК України, та засудили до 1 року 8 місяців позбавлення волі.

За хворими батьками підсудного наглядатимуть соціальні працівники.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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