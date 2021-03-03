Утром 3 марта в Одессе мужчина упал из окна многоэтажки.
Случайным очевидцам удалось зафиксировать на видео момент госпитализации пострадавшего.
По данным медиков скорой, мужчина получил тяжелые повреждения, однако остался жив.
Инцидент произошел в ЖК Альтаир. Очевидцы подтвердили, что мужчина выпал с 23-го этажа.
Почему пострадавший решил закончить свою жизнь самоубийством, пока неизвестно. Все детали инцидента устанавливаются.
Во Вьетнаме спасли девочку, выпавшую с 12 этажа
На днях во Вьетнаме курьер спас жизнь 2-летней девочки, которая выпала с балкона многоэтажки.
31-летний мужчина случайно услышал крики о помощи. Испуганные соседи снимали на видео, как ребенок держится за перила балкона.
Уже через секунду девочка упала, однако чудом курьеру удалось ее поймать. Ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.