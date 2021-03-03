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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В Одессе мужчина выпрыгнул из окна 23 этажа и остался жив

Утром 3 марта в Одессе мужчина упал из окна многоэтажки.

В Одессе мужчина выпрыгнул из окна 23 этажа и остался жив

Случайным очевидцам удалось зафиксировать на видео момент госпитализации пострадавшего.

По данным медиков скорой, мужчина получил тяжелые повреждения, однако остался жив.

Инцидент произошел в ЖК Альтаир. Очевидцы подтвердили, что мужчина выпал с 23-го этажа.

Почему пострадавший решил закончить свою жизнь самоубийством, пока неизвестно. Все детали инцидента устанавливаются.

Во Вьетнаме спасли девочку, выпавшую с 12 этажа

На днях во Вьетнаме курьер спас жизнь 2-летней девочки, которая выпала с балкона многоэтажки.

31-летний мужчина случайно услышал крики о помощи. Испуганные соседи снимали на видео, как ребенок держится за перила балкона.

Уже через секунду девочка упала, однако чудом курьеру удалось ее поймать. Ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

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