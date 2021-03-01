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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Продавали разрешения на оружие в мессенджерах: Нацполиция разоблачила коррупционную схему

Нацполиция Украины разоблачила коррупционную схему выдачи разрешений на оружие. Подразделения контроля, которые принимали в этом участие, будут полностью расформированы.

Продавали разрешения на оружие в мессенджерах: Нацполиция разоблачила коррупционную схему

Работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции полгода проводили проверку подразделений контроля за оборотом оружия, в результате которой обнаружили значительные нарушения в выдаче разрешений на охотничье огнестрельное, нарезное, гладкоствольное и травматическое оружие.

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Иногда разрешение на оружие выдавали даже без участия гражданина, а объявления о незаконной продаже документов размещали в сообществах мессенджеров, сообщает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

— У нас есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы, — отмечает Игорь Клименко.

Сейчас уже уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции, а также пять ответственных сотрудников в регионах.

— Собранные материалы про их коррупционные действия передаются в Государственное Бюро расследований для привлечения уже бывших полицейского к уголовной ответственности, — сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Закон про оружие

12 февраля МВД и Нацполиция заявили, что поддерживают закон об обороте гражданского огнестрельного оружия, но выступают против разрешения короткоствольного оружия.

Сейчас продажа оружия регулируется исключительно приказом МВД, поэтому закон на разрешение нужен срочно.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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