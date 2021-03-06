Сверстники и соседи рассказали о 15-летней девочке из Кривого Рога, которую подозревают в создании группы смерти в Telegram и призывах к самоубийству.

По словам одноклассников, она часто прогуливала школу, конфликтовала с учителями и не была заинтересована в обучении.

В то же время соседи не смогли сказать ничего негативного о девочке. Они назвали ее воспитанным ребенком.

Сейчас делом занимается полиция. Она будет выяснять, кто убедил 15-летнего ребенка взять на себя роль администратора группы.

Но если выяснится, что девочка действовала сама, то за ее страшную деятельность будут отвечать родители.

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Создание группы смерти в Кривом Роге

15-летнюю жительницу Кривого Рога подозревают в управлении группой смерти в Telegram.

Участники этого опасного чата должны были травмировать себя и отправлять фото ранений.

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