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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Создание группы смерти в Кривом Роге: что известно о подозреваемой девочке

Сверстники и соседи рассказали о 15-летней девочке из Кривого Рога, которую подозревают в создании группы смерти в Telegram и призывах к самоубийству.

самогубство

По словам одноклассников, она часто прогуливала школу, конфликтовала с учителями и не была заинтересована в обучении.

В то же время соседи не смогли сказать ничего негативного о девочке. Они назвали ее воспитанным ребенком.

Сейчас делом занимается полиция. Она будет выяснять, кто убедил 15-летнего ребенка взять на себя роль администратора группы.

Но если выяснится, что девочка действовала сама, то за ее страшную деятельность будут отвечать родители.

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Создание группы смерти в Кривом Роге

15-летнюю жительницу Кривого Рога подозревают в управлении группой смерти в Telegram.

Участники этого опасного чата должны были травмировать себя и отправлять фото ранений.

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Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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