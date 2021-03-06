Однолітки та сусіди розповіли про 15-річну дівчину з Кривого Рогу, яку підозрюють у створенні групи смерті у Telegram та закликах до самогубства.

За словами однокласників, вона часто прогулювала школу, конфліктувала з вчителями та не була зацікавлена у навчанні.

Водночас сусіди не змогли сказати нічого негативного про дівчину. Вони назвали її вихованою дитиною.

Нині справою займається поліція. Вона з’ясовуватиме, хто переконав 15-річну дитину взяти на себе роль адміністратора групи.

Але якщо з’ясується, що дівчинка діяла сама, то за її страшну діяльність відповідатимуть батьки.

Читайте Як вберегти дітей від закликів до самогубства у соцмережах

Створення групи смерті у Кривому Розі

15-річну мешканку Кривого Рогу підозрюють у керуванні групою смерті у Telegram.

Учасники цього небезпечного чату повинні були травмувати себе та надсилати фото поранень.

Більше надзвичайних новин України читайте на Фактах ICTV.