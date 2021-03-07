Поздно ночью 7 марта в Киеве недалеко от станции метро Вырлица нашли труп женщины.

На теле были обнаружены признаки насильственной смерти, а рядом, по информации очевидцев, нашли полицейское удостоверение.

Принадлежит ли оно погибшей женщине, в полиции не сообщили.

Ужасный инцидент произошел возле одной из многоэтажек на улице Бажана.

— На месте происшествия работают следователи, кинологи и другие профильные службы, — подтвердили в Нацполиции столицы.

Установлено, что женщина погибла в результате ножевых ранений. Ее возраст не разглашают.

Один из пользователей Facebook в комментариях отметил, что погибшая женщина работала в киберполиции. Следователи такой информации не опровергли и не подтвердили.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

В ДТП в Киеве пострадала полицейская

В начале января в Киеве произошло ДТП на Харьковском шоссе.

Водитель Ford Edge, двигаясь в направлении Ленинградской площади, на скорости влетел в Toyota Prius полиции.

В результате столкновения пострадала полицейская. С травмами ее срочно госпитализировали в больницу.