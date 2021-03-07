Пізно вночі 7 березня у Києві в районі станції метро Вирлиця знайшли труп жінки.

На тілі були ознаки насильницької смерті, а поруч, за інформацією очевидців, знайшли поліцейське посвідчення.

Чи належить воно загиблій жінці, поки не відомо.

Жахливий інцидент стався біля однієї із багатоповерхівок на вулиці Бажана.

– На місці події працюють слідчі, кінологи та інші профільні служби, – підтвердили у Нацполіції столиці.

Встановлено, що жінка загинула внаслідок ножових поранень. Її вік не розголошують.

Один із користувачів Facebook у коментарях відзначив, що загибла жінка працювала у кіберполіції. Слідчі такої інформації не спростували і не підтвердили.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

В ДТП у Києві постраждала поліцейська

На початку січня у Києві сталася ДТП на Харківському шосе.

Водій Ford Edge, рухаючись у напрямку Ленінградської площі, на швидкості влетів у Toyota Prius поліції.

Внаслідок зіткнення постраждала поліцейська. З травмами її терміново госпіталізували до лікарні.