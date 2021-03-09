PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

ДТП с украинцами в Польше: в тяжелом состоянии находятся два человека

По состоянию на вечер 9 марта в больнице остаются 24 украинца, которые пострадали в ДТП в Польше.

лікарня

Два гражданина Украины до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Однако, по информации пресс-службы Министерства внутренних дел, их жизням больше ничего не угрожает.

При этом прокуратура и полиция Украины вместе с польскими коллегами расследуют дело об аварии и пытаются установить причины, которые спровоцировали дорожно-транспортное происшествие и смерти людей.

ДТП в Польше

6 марта 2021 года в Польше автобус, в котором находились 57 человек, попал в ДТП.

Читайте
Тела жертв смертельного ДТП в Польше транспортируют в Украину

В результате аварии погибли пять граждан Украины, часть пассажиров госпитализировали с травмами различной тяжести.

Подробнее о ДТП с украинцами в Польше читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: МВД

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка