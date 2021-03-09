ДТП с украинцами в Польше: в тяжелом состоянии находятся два человека

По состоянию на вечер 9 марта в больнице остаются 24 украинца, которые пострадали в ДТП в Польше.

Два гражданина Украины до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Однако, по информации пресс-службы Министерства внутренних дел, их жизням больше ничего не угрожает.

При этом прокуратура и полиция Украины вместе с польскими коллегами расследуют дело об аварии и пытаются установить причины, которые спровоцировали дорожно-транспортное происшествие и смерти людей.

ДТП в Польше

6 марта 2021 года в Польше автобус, в котором находились 57 человек, попал в ДТП.

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В результате аварии погибли пять граждан Украины, часть пассажиров госпитализировали с травмами различной тяжести.

Подробнее о ДТП с украинцами в Польше читайте в материалах на сайте Факты ICTV.