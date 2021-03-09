Тела погибших в ДТП в Польше украинцев готовятся транспортировать в Украину, отправка может состояться уже в среду.

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил, что сейчас продолжается оформление документов для транспортировки тел.

Генконсул также сообщил, что погибшими являются три женщины в возрасте 61-го, 57-ми и 33-ох лет, а также двое мужчин 29-ти и 53-ти лет.

Умершие украинцы являются выходцами из Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

Василий Павлюк подтвердил информацию о том, что двое пострадавших украинцев отказывались лечить из-за того, что у них не было медицинского страхования.

Смертельное ДТП в Польше

6 марта в Польше произошло ДТП в котором погибли пять граждан Украины, в целом в больницы отправили 41 человека.

Сейчас в польских больницах находятся 24 украинца, среди которых двое — в тяжелом состоянии.

Фото: Губернская станция скорой помощи в Перемышле