ДТП з українцями у Польщі: у важкому стані перебуває дві людини

Станом на вечір 9 березня у лікарні залишаються 24 українці, які постраждали під час ДТП у Польщі.

Два громадянина України досі перебувають у важкому стані.

Однак, за інформацією прес-служби Міністерства внутрішніх справ, їхньому життю більше нічого не загрожує.

Водночас прокуратура та поліція України разом з польськими колегами розслідують справу про аварію та намагаються встановити причини, які спровокували дорожньо-транспортну пригоду та смерті людей.

ДТП у Польщі

6 березня 2021 року у Польщі автобус, у якому перебувало 57 осіб, потрапив у ДТП.

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Унаслідок аварії загинуло п’ять громадян України, частину пасажирів госпіталізували з травмами різної тяжкості.

Детальніше про ДТП з українцями у Польщі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.