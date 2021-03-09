ДТП з українцями у Польщі: у важкому стані перебуває дві людини

Станом на вечір 9 березня у лікарні залишаються 24 українці, які постраждали під час ДТП у Польщі.
Два громадянина України досі перебувають у важкому стані.
Однак, за інформацією прес-служби Міністерства внутрішніх справ, їхньому життю більше нічого не загрожує.
Водночас прокуратура та поліція України разом з польськими колегами розслідують справу про аварію та намагаються встановити причини, які спровокували дорожньо-транспортну пригоду та смерті людей.
ДТП у Польщі
6 березня 2021 року у Польщі автобус, у якому перебувало 57 осіб, потрапив у ДТП.
Унаслідок аварії загинуло п’ять громадян України, частину пасажирів госпіталізували з травмами різної тяжкості.
Детальніше про ДТП з українцями у Польщі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.