Узнали по волосам: пострадавшая в ДТП в Польше девушка находится в реанимации

Среди пострадавших в ДТП в Польше, которые сейчас находятся в критическом состоянии, есть девушка из Каменец-Подольского Анастасия Кочеткова.

Информацию журналистам подтвердила коллега девушки. Мать Анастасии Кочетковой уже выехала в Польшу.

Пострадавшая девушка находится в одной из больниц Перемышля, его состояние оценивают как тяжелое.

Чтобы найти Анастасию, родные обзванивали десятки больниц и присылали фотографии: девушку случайно узнал один из медработников.

— Она пятого вечером (5 марта — Ред.) села в автобус. Позвонила маме, это была одиннадцать часов вечера. И это был последний раз, когда она была на связи. После этого она на связь не выходила, — рассказала коллега Альбина Кубинюк.

После этого мать Анастасии дозвонилась к консулу, где ей подтвердили, что дочь — в перечне тех, кто приобрел билет на автобус, попавший в ДТП.

— Медработник узнал ее по волосам и конституции тела. В то же время от консула поступила информация, что узнали предварительно, что это Настя в реанимации. Сейчас он позвонил, сказал, что все документы для ее мамы уже собрали . Уже вечером она будет в госпитале, — говорит Альбина Кубинюк.

Отмечается, что в палату мама пострадавшей девушки зайдет под сопровождением полицейских, потому что там есть еще три девушки такого же возраста.

ДТП в Польше с украинцами

О том, что украинский автобус попал в ДТП в Польше, стало известно ночью 6 марта.

В автобусе Познань-Херсон находилось 57 человек, в том числе двое водителей.

В результате трагедии погибли пять пассажиров, еще одного человека удалось реанимировать, сейчас он находится в коме.

Госпитализация понадобилась 29 пострадавшим. По состоянию на утро 7 марта девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Суспільне