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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Тіла жертв смертельної ДТП у Польщі транспортують в Україну

Тіла загиблих у ДТП в Польщі українців готуються транспортувати до України, відправка може відбутися вже в середу.

ДТП у Польщі

Генеральний консул України у Любліні Василь Павлюк повідомив, що наразі триває оформлення документів для транспортування тіл.

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Генконсул також повідомив, що загиблими є три жінки віком 61-го, 57-ми та 33-ох років, а також двоє чоловіків 29-ти та 53-ох років.

Померлі українці є вихідцями з Одеської, Дніпропетровської, Хмельницької та Тернопільської областей.

Василь Павлюк підтвердив інформацію про те, що двох постраждалих українців відмовлялися лікувати через те, що у них не було медичного страхування.

Смертельна ДТП у Польщі

6 березня у Польщі сталася ДТП в якій загинуло п’ять громадян України, загалом до лікарень доправили 41 людину.

Наразі в польських лікарнях перебувають 24 українці, серед яких двоє – у важкому стані.

Фото: Губернська станція швидкої допомоги в Перемишлі

Джерело: Укрінформ

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