В городе Кременчуг Полтавской области патрульная полиция спасла мужчину, который пытался покончить с собой.

Мужчина хотел прыгнуть с Крюковского моста. Это увидели прохожие и сообщили правоохранителям.

Приехав на вызов, сотрудники полиции увидели двух женщин, которые держали мужчину, намеревавшегося прыгнуть в воду.

Правоохранители обвязали горожанина веревкой и затянули его на мост.

После этого его передали медикам, которые также прибыли на вызов. Информация о состоянии его здоровья не уточняется.

Самоубийство в Одессе

В начале марта 2021 года в Одессе 18-летний парень покончил жизнь самоубийством.

Он выпрыгнул из окна многоэтажки, от полученных травм парень погиб на месте.

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