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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Обвязали веревкой и затянули на мост: в Кременчуге мужчину спасли от суицида

В городе Кременчуг Полтавской области патрульная полиция спасла мужчину, который пытался покончить с собой.

поліція

Мужчина хотел прыгнуть с Крюковского моста. Это увидели прохожие и сообщили правоохранителям.

Приехав на вызов, сотрудники полиции увидели двух женщин, которые держали мужчину, намеревавшегося прыгнуть в воду.

Правоохранители обвязали горожанина веревкой и затянули его на мост.

После этого его передали медикам, которые также прибыли на вызов. Информация о состоянии его здоровья не уточняется.

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Источник: МВД

Фото: Нацполиция

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