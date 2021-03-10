В городе Кременчуг Полтавской области патрульная полиция спасла мужчину, который пытался покончить с собой.
Мужчина хотел прыгнуть с Крюковского моста. Это увидели прохожие и сообщили правоохранителям.
Приехав на вызов, сотрудники полиции увидели двух женщин, которые держали мужчину, намеревавшегося прыгнуть в воду.
Правоохранители обвязали горожанина веревкой и затянули его на мост.
После этого его передали медикам, которые также прибыли на вызов. Информация о состоянии его здоровья не уточняется.
Самоубийство в Одессе
В начале марта 2021 года в Одессе 18-летний парень покончил жизнь самоубийством.
Он выпрыгнул из окна многоэтажки, от полученных травм парень погиб на месте.
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