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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Одессе 18-летний юноша выпрыгнул с 15 этажа дома

В Одессе 18-летний парень выпрыгнул из окна многоэтажки. От полученных травм он погиб. Инцидент произошел на улице Академика Заболотного.

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Юноша выпрыгнул с 15 этажа окна общего балкона. Свидетелями трагедии стали местные жители.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они квалифицировали инцидент как самоубийство по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство.

Сейчас причина самоубийства устанавливается. Погибший является жителем Арцизского района Одесской области.

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Накануне в Одессе произошел похожий случай — мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки. Одессит выпал с 23 этажа и приземлился на автомобиль, однако остался жив.

Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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