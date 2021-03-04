В Одессе 18-летний парень выпрыгнул из окна многоэтажки. От полученных травм он погиб. Инцидент произошел на улице Академика Заболотного.

Юноша выпрыгнул с 15 этажа окна общего балкона. Свидетелями трагедии стали местные жители.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они квалифицировали инцидент как самоубийство по ч. 1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство.

Сейчас причина самоубийства устанавливается. Погибший является жителем Арцизского района Одесской области.

Накануне в Одессе произошел похожий случай — мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки. Одессит выпал с 23 этажа и приземлился на автомобиль, однако остался жив.

Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.