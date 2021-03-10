У місті Кременчук Полтавської області патрульна поліція врятувала чоловіка, який намагався вкоротити собі віку.

Чоловік хотів стрибнути з Крюківського мосту. Це побачили перехожі та повідомили правоохоронців.

Прибувши на виклик, співробітники поліції побачили двох жінок, які тримали чоловіка, що мав намір стрибнути у воду.

Правоохоронці обв’язали містянина мотузкою та затягнули його на міст.

Після цього його передали медикам. Інформація про стан його здоров’я не уточнюється.

Самогубство в Одесі

На початку березня 2021 року в Одесі 18-річний хлопець покінчив життя самогубством.

Він вистрибнув з вікна багатоповерхівки, від отриманих травм хлопець загинув на місці.

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