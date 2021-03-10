Взрыв в Бердянске: в квартире погибли муж и брат хозяйки, женщина в реанимации

Взрыв в Бердянске 10 марта всколыхнул не только жителей девятиэтажки, но и всю область.

Смертельный инцидент произошел около десяти утра в многоэтажке на улице Волонтеров. Граната рванула в одной из квартир на седьмом этаже.

Вследствие взрыва погибли два человека, 50-летнюю женщину, хозяйку квартиры, удалось спасти: сейчас она находится в критическом состоянии.

— Загремело так! Очень сильно. Я испугалась и выбежала на балкон, — рассказала журналистам соседка Наталья.

Выяснилось, что погибшие 50-летний и 60-летний мужчин — это брат и муж пострадавшей женщины.

Старший мужчина работал в местной охранной компании, младший — брат женщины — приехал в гости из Киева.

— Ночью они очень шумели, будто что-то тяжелое падало на полу. Но что делать, если люди бухают, — признаются соседи.

Полиция выясняет, какая именно это была граната и откуда она взялась.

Между тем дом временно отключили от газа. Девятиэтажка лишь чудом устояла после такого взрыва: иначе жертв было бы намного больше.

Взрыв в Бердянске

О том, что в Бердянске прогремел взрыв, стало известно утром 10 марта.

По данным полиции, неизвестное устройство взорвалось на седьмом этаже девятиэтажки.

Взрыв в Бердянске унес жизни двух человек. В доме работает следственно-оперативная группа.