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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Вибух в Бердянську: у квартирі загинули чоловік і брат власниці, жінка в реанімації

Вибух у Бердянську 10 березня сколихнув не лише мешканців дев’ятиповерхівки, а й усю область.

Вибух в Бердянську: у квартирі загинули чоловік і брат власниці, жінка в реанімації

Смертельний інцидент стався близько десятої ранку в багатоповерхівці на вулиці Волонтерів. Граната рвонула в одній з квартир на сьомому поверсі.

Внасдіжок вибуху загинуло двоє чоловіків, 50-річну жінку, власницю квартири, вдалося врятувати: зараз вона перебуває в критичному стані.

– Загриміло так! Дуже сильно. Я злякалася і вибігла на балкон, – розповіла журналістам сусідка Наталія.

З’ясувалося, що загиблі 50-річний та 60-річний чоловік – це брат і чоловік постраждалої жінки.

Вибух в Бердянську: у квартирі загинули чоловік і брат власниці, жінка в реанімації

Старший чоловік працював у місцевій охоронній компанії, молодший – брат жінки – приїхав у гості з Києва.

– Вночі вони дуже шуміли, неначе щось важке падало на підлоги. Але що зробиш, як люди випивають – зізнаються сусіди.

Поліція з’ясовує, яка саме це була граната і звідки вона взялася.

Тим часом будинок тимчасово відключили від газу. Дев’ятиповерхівка лише дивом встояла після такого вибуху: інакше жертв було б набагато більше.

Вибух в Бердянську

Про те що у Бердянську прогримів вибух, стало відомо вранці 10 березня.

За даними поліції, невідомий пристрій вибухнув на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки.

Вибух у Бердянську забрав життя двох людей. У будинку працює слідчо-оперативна група.

Джерело: Надзвичайні новини

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