Взрыв в девятиэтажке Бердянске есть погибшие — ФОТО

В Бердянске прогремел взрыв на седьмом этаже девятиэтажки, по предварительной информации, погибли два мужчины, жители квартиры, еще одну 50-летнюю женщину в критическом состоянии госпитализировали.
По информации от правоохранителей, инцидент произошел примерно в 9.40 утра 10 марта по улице Волонтеров.
Установлено, что в квартире взорвалось неизвестное устройство, работает следственно-оперативная группа.
Взрыв в Бердянске: двое погибших, пострадала женщина / 2 фотографии
Взрыв в Кропивницком
9 марта в 19.52 поступило сообщение о взрыве в однокомнатной квартире в Кропивницком.
В результате взрыва пострадали два человека, их госпитализировали, еще семерых человек эвакуировали.
Фото: Бердянск 24