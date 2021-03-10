Взрыв в девятиэтажке Бердянске есть погибшие — ФОТО

В Бердянске прогремел взрыв на седьмом этаже девятиэтажки, по предварительной информации, погибли два мужчины, жители квартиры, еще одну 50-летнюю женщину в критическом состоянии госпитализировали.

По информации от правоохранителей, инцидент произошел примерно в 9.40 утра 10 марта по улице Волонтеров.

Установлено, что в квартире взорвалось неизвестное устройство, работает следственно-оперативная группа.







Взрыв в Бердянске: двое погибших, пострадала женщина / 2 фотографии

Взрыв в Кропивницком

9 марта в 19.52 поступило сообщение о взрыве в однокомнатной квартире в Кропивницком.

В результате взрыва пострадали два человека, их госпитализировали, еще семерых человек эвакуировали.

Фото: Бердянск 24