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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Взрыв в Бердянске: двое погибших, пострадала женщина

В Бердянске прогремел взрыв на седьмом этаже девятиэтажки, по предварительной информации, погибли два мужчины, жители квартиры, еще одну 50-летнюю женщину в критическом состоянии госпитализировали.

Взрыв в Бердянске: двое погибших, пострадала женщина

По информации от правоохранителей, инцидент произошел примерно в 9.40 утра 10 марта по улице Волонтеров.

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Установлено, что в квартире взорвалось неизвестное устройство, работает следственно-оперативная группа.

  • Взрыв в девятиэтажке Бердянске есть погибшие — ФОТО
  • Взрыв в девятиэтажке Бердянске есть погибшие — ФОТО
  • Взрыв в девятиэтажке Бердянске есть погибшие — ФОТО
  • Взрыв в девятиэтажке Бердянске есть погибшие — ФОТО
Взрыв в Бердянске: двое погибших, пострадала женщина / 2 фотографии

Взрыв в Кропивницком

9 марта в 19.52 поступило сообщение о взрыве в однокомнатной квартире в Кропивницком.

В результате взрыва пострадали два человека, их госпитализировали, еще семерых человек эвакуировали.

Фото: Бердянск 24

Источник: Нацполиция

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