Полиция Херсонской области подтвердила, что на теле убитой семилетней Марии Борисовой в области половых органов есть повреждения, свидетельствующие об изнасиловании.

Полиция также установила, что место, в котором нашли тело девочки, перед этим обследовалось их сотрудниками, а это значит, что преступник перенес тело ребенка туда позже.

— Сарай очень хорошо просматривается, и там, кроме мешка с ребенком, ничего больше не было, его не могли пропустить — сообщила глава отдела коммуникации Нацполиции в Херсонской области Татьяна Пшонь.

Пшонь также рассказала, что на место преступления три полицейских пустили по пять служебных собак, но куда они привели сотрудников полиции, пока не сообщается.

На данный момент подозрение никому не объявлено, работают оперативники.

Убийство Марии Борисовой

7-летняя девочка исчезла 7 марта в селе Счастье на Херсонщине после прогулки с братом.

После четырех дней поиска, правоохранители нашли Марию убитой в сельскохозяйственном помещении недалеко от ее дома.

Установлено, что смерть ребенка наступила в результате удушения.