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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Травмы в области половых органов: подробности расследования убийства 7-летней девочки

Полиция Херсонской области подтвердила, что на теле убитой семилетней Марии Борисовой в области половых органов есть повреждения,  свидетельствующие об изнасиловании.

Травмы в области половых органов: подробности расследования убийства 7-летней девочки

Полиция также установила, что место, в котором нашли тело девочки, перед этим обследовалось их сотрудниками, а это значит, что преступник перенес тело ребенка туда позже.

— Сарай очень хорошо просматривается, и там, кроме мешка с ребенком, ничего больше не было, его не могли пропустить — сообщила глава отдела коммуникации Нацполиции в Херсонской области Татьяна Пшонь.

Пшонь также рассказала, что на место преступления три полицейских пустили по пять служебных собак, но куда они привели сотрудников полиции, пока не сообщается.

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На данный момент подозрение никому не объявлено, работают оперативники.

Убийство Марии Борисовой

7-летняя девочка исчезла 7 марта в селе Счастье на Херсонщине после прогулки с братом.

После четырех дней поиска, правоохранители нашли Марию убитой в сельскохозяйственном помещении недалеко от ее дома.

Установлено, что смерть ребенка наступила в результате удушения.

Фото: Нацполиция

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