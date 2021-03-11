Нашли в мешке со следами изнасилования: что известно об убийстве семилетней Марии Борисовой

В деле убийства семилетней Марии Борисовой из Херсонской области появились новые подробности.

Тело девочки местные жители нашли за сараем возле двухэтажного дома в селе Счастье.

На место сразу прибыли правоохранители, тело ребенка осмотрели судмедэксперты.

Факты ICTV пообщались с журналисткой Мариной Савченко, присутствовавшей во время проведения следственных действий.

По ее словам, девочку нашли в связанном мешке, а судмедэксперты предварительно подтвердили, что перед убийством ее изнасиловали.

— Мы были там вместе с местными жителями. На ребенке нашли следы изнасилования. Девочка умерла в результате удушения, — рассказала Марина Савченко.

На шее ребенка было видно множество пятен и царапин, свидетельствующие о факте удушения. Предварительно, травмы могли были нанесены около трех дней назад.

Куртка, брюки, шапка и сапоги полностью совпали с информацией в ориентировании, по которому искали девочку.

После осмотра правоохранители согласились, что одели ее уже после совершения преступления.

— Кто мог так жестоко расправиться с ребенком, никто не знает. Не исключено, что это совершил кто-то из жителей села, — добавила Марина Савченко.

Официальная причина смерти ребенка устанавливается. Следственно-розыскные действия продолжаются.

Исчезновение девочки на Херсонщине

О том, что в Херсонской области исчезла семилетняя девочка, стало известно 7 марта.

Вечером второклассница Мария Борисова ушла гулять со своим 10-летним братом, но домой мальчик вернулся один. Куда исчезла младшая сестра, он объяснить не смог.

Правоохранители вместе с волонтерами и местными жителями искали ребенка четыре дня. Мать девочки была уверена, что это было спланированное похищение.

Утром 11 марта, на пятый день поисков, местные жители нашли труп ребенка за сараем в селе Счастье, недалеко от дома, где жила девочка.

Источники: Новый день, Нацполіція