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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Після чотирьох днів пошуків: поліція Херсонщини знайшла тіло семирічної дівчинки

Поліція Херсона знайшла тіло семирічної Марії Борисової, яку шукали чотири дні.

Після чотирьох днів пошуків: поліція Херсонщини знайшла тіло семирічної дівчинки

Під час повторного огляду території села Щастя Херсонської області поліцейські виявили тіло в сільськогосподарському приміщенні одного з будинків.

Наразі слідчо-розшукові дії тривають, встановлюється причина смерті дитини.

Семирічна Марія Борисова зникла 7 березня. Вона пішла гуляти з 10-річним братом увечері, але додому хлопчик повернувся сам. Куди зникла сестра, пояснити він не міг.

Дитину шукали місцеві жителі, поліція, нацгвардійці, волонтери з Харкова, Дніпра та Павлограда. але пошуки ускладнилися тим, що службовий собака загубив сліди Марійки на автобусній зупинці на околиці села.

Мама дівчинки від початку була впевнена, що дитину викрали. Адже дівчинка була комунікабельною дитиною, а причин тікати з дому в неї не було.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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